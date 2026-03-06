Прямой эфир

Более половины американцев не поддерживают решение Трампа начать войну с Ираном

06 марта 2026 07:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Жители США не поддерживают решение Дональда Трампа развязать войну на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного крупнейшей телекомпанией страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более половины американцев не поддерживают решение Трампа начать войну с Ираном-2

Более половины респондентов считают, что конфликт с Ираном создал реальную угрозу безопасности как для страны, так и для ее граждан. Почти 20 % назвали эту войну бессмысленной, а 4 из 10 уверены, что Иран не представлял никакой угрозы для США. Треть респондентов полагает, что Дональд Трамп не оказывает никакого влияния на политику Тегерана.

# Опрос # США

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше выросло число жалоб на медучреждения
06 марта 2026 06:41

В Польше выросло число жалоб на медучреждения

Более 200 человек погибли при обрушении на руднике в Конго
06 марта 2026 06:17

Более 200 человек погибли при обрушении на руднике в Конго

Польша будет создавать условия для военных сил США на своей территории
06 марта 2026 06:15

Польша будет создавать условия для военных сил США на своей территории