Более половины американцев не поддерживают решение Трампа начать войну с Ираном

Жители США не поддерживают решение Дональда Трампа развязать войну на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного крупнейшей телекомпанией страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более половины респондентов считают, что конфликт с Ираном создал реальную угрозу безопасности как для страны, так и для ее граждан. Почти 20 % назвали эту войну бессмысленной, а 4 из 10 уверены, что Иран не представлял никакой угрозы для США. Треть респондентов полагает, что Дональд Трамп не оказывает никакого влияния на политику Тегерана.