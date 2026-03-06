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В Польше выросло число жалоб на медучреждения

06 марта 2026 06:41
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В Польше обращение к врачу все чаще опасно не только для кошелька, но и для здоровья – такие данные приводит Национальный фонд здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше выросло число жалоб на медучреждения-2

В 2025 году количество жалоб на медучреждения превысило 8,5 тысяч (на 11 % больше, чем годом ранее). Главная причина – хроническое недофинансирование: больницы отказываются принимать пациентов без оплаты, а семейные врачи из-за колоссальной нагрузки не успевают уделять людям достаточно внимания. Ситуация усугубляется старением населения и нехваткой медперсонала – даже увеличение бюджета может оказаться недостаточным для решения проблемы.

# Польша # Здоровье

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