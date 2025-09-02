Прямой эфир

Вьетнам отмечает День Независимости масштабным военным парадом

02 сентября 2025 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня, 2 сентября, парад прошел в Ханое. Вьетнам отмечает 80-й День Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вьетнам отмечает День Независимости масштабным военным парадом-2

На параде была продемонстрирована самая современная военная техника, включая широкий спектр танков, ракет, вертолетов и истребителей. В праздновании приняли участие тысячи вьетнамских солдат и военнослужащие из других стран.

По поручению Александра Лукашенко, в качестве почетного гостя на параде по случаю 80-летия Августовской революции и Дня Независимости Социалистической Республики Вьетнам присутствовал председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко.

# Беларусь-Вьетнам # День Независимости

Другие новости рубрики

Все новости
В Пекине 3 сентября пройдёт военный парад в честь 80-летия Победы
02 сентября 2025 07:47

В Пекине 3 сентября пройдёт военный парад в честь 80-летия Победы

Трамп прокомментировал слухи о своей «смерти»
02 сентября 2025 07:25

Трамп прокомментировал слухи о своей «смерти»

Литва начинает военные учения с участием 17 тыс. военнослужащих
02 сентября 2025 07:14

Литва начинает военные учения с участием 17 тыс. военнослужащих