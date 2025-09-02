Вьетнам отмечает День Независимости масштабным военным парадом

Сегодня, 2 сентября, парад прошел в Ханое. Вьетнам отмечает 80-й День Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На параде была продемонстрирована самая современная военная техника, включая широкий спектр танков, ракет, вертолетов и истребителей. В праздновании приняли участие тысячи вьетнамских солдат и военнослужащие из других стран.

По поручению Александра Лукашенко, в качестве почетного гостя на параде по случаю 80-летия Августовской революции и Дня Независимости Социалистической Республики Вьетнам присутствовал председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко.