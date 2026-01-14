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Во Франции стартовал набор молодёжи на добровольную военную службу

14 января 2026 06:15
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Во Франции стартовала общенациональная кампания по привлечению на добровольную военную службу. Согласно планам, 80 % новобранцев составят молодые люди в возрасте 18-19 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции стартовал набор молодёжи на добровольную военную службу-2

Инициатива рассчитана на 10  месяцев и будет реализована исключительно на территории страны. Служба позиционируется как «год перерыва» перед поступлением в вуз. В Генштабе сообщили, что добровольцам будет доступен широкий выбор должностей, в том числе операторы дронов и специалисты по кибербезопасности. 

Из-за бюджетных ограничений программа будет внедряться поэтапно. В первый год планируется набрать около 3  тысяч человек, а к 2030-му довести ежегодное число новобранцев до 10 тысяч.

# Армия # Международная политика

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