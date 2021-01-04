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Более 85 млн человек заразились коронавирусом. В США за сутки умерли почти 1400 человек

04 января 2021 20:10
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Новости мира. Новый рубеж пандемии. Число заражённых COVID-19 в мире превысило 85,5 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тройку антилидеров по-прежнему возглавляют США, где за последние сутки вирус подтвердили у более чем 210 тысяч жителей, а умерли почти 1400 человек.

Более 85 млн человек заразились коронавирусом. В США за сутки умерли почти 1400 человек-1

В рамках борьбы с пандемией власти прибегают к жёстким мерам. Так, в Литве продлили запрет на передвижение граждан между муниципалитетами до конца месяца.

Более 85 млн человек заразились коронавирусом. В США за сутки умерли почти 1400 человек-4

А в Греции вернулись к строгому карантину. Решение принято с целью снизить давление на систему здравоохранения страны. Как минимум до 11 января закрылись предприятия сферы услуг. С 21 часа до 5 утра жители не могут выходить из дома.

Более 85 млн человек заразились коронавирусом. В США за сутки умерли почти 1400 человек-7

На фоне сложной эпидобстановки в Токио и трёх ближайших префектурах планируют ввести режим ЧП. Именно на этот регион приходится около половины новых случаев заболевания COVID-19.

Более 85 млн человек заразились коронавирусом. В США за сутки умерли почти 1400 человек-10

Продлить локдаун намерены также в 16 регионах Германии. Ожидается, что решение по этому вопросу примут 5 января в ходе переговоров с канцлером Ангелой Меркель.

# Коронавирус # Ангела Меркель # Фотофакт

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