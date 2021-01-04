Более 85 млн человек заразились коронавирусом. В США за сутки умерли почти 1400 человек

Новости мира. Новый рубеж пандемии. Число заражённых COVID-19 в мире превысило 85,5 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тройку антилидеров по-прежнему возглавляют США, где за последние сутки вирус подтвердили у более чем 210 тысяч жителей, а умерли почти 1400 человек.

В рамках борьбы с пандемией власти прибегают к жёстким мерам. Так, в Литве продлили запрет на передвижение граждан между муниципалитетами до конца месяца.

А в Греции вернулись к строгому карантину. Решение принято с целью снизить давление на систему здравоохранения страны. Как минимум до 11 января закрылись предприятия сферы услуг. С 21 часа до 5 утра жители не могут выходить из дома.

На фоне сложной эпидобстановки в Токио и трёх ближайших префектурах планируют ввести режим ЧП. Именно на этот регион приходится около половины новых случаев заболевания COVID-19.