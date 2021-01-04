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ОПЕК ожидает в 2021 году роста спроса на нефть

04 января 2021 11:57
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ОПЕК ожидает, что в 2021 году вырастет спрос на нефть. По словам генерального секретаря организации, интерес к этому виду топлива поднимется и приблизится почти к 96 баррелям в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ОПЕК ожидает в 2021 году роста спроса на нефть-1

Не малую роль в этом сыграло решение, принятое 3 декабря странами ОПЕК+. Тогда стороны договорились об условиях ограничения добычи черного золота, начиная с этого года.  

ОПЕК ожидает в 2021 году роста спроса на нефть-4

Кроме того, по словам главы Организации стран – экспортеров нефти, разработка вакцин от коронавируса внушает оптимизм в отношении роста мировой экономики и восстановления рынка нефти.  

# Добыча нефти # Мухаммед Баркиндо # Фотофакт

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