ОПЕК ожидает в 2021 году роста спроса на нефть

ОПЕК ожидает, что в 2021 году вырастет спрос на нефть. По словам генерального секретаря организации, интерес к этому виду топлива поднимется и приблизится почти к 96 баррелям в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не малую роль в этом сыграло решение, принятое 3 декабря странами ОПЕК+. Тогда стороны договорились об условиях ограничения добычи черного золота, начиная с этого года.