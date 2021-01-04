Прямой эфир

Лондонский суд отказал властям США в выдаче Джулиана Ассанжа

04 января 2021 15:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лондонский суд отказал властям США в экстрадиции основателя WikiLeaks. Запрос отклонили из-за опасений за психическое здоровье Джулиана Ассанжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство Соединенных Штатов заявило, что обжалует это решение.

Лондонский суд отказал властям США в выдаче Джулиана Ассанжа-1

Напомним, американский Минюст выдвинул против Ассанжа 18 уголовных обвинений. Журналисту инкриминируют нарушение закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Всего австралийцу грозит до 175 лет тюрьмы.

Лондонский суд отказал властям США в выдаче Джулиана Ассанжа-4

Сейчас около здания суда собрались сторонники Ассанжа с плакатами в его поддержку. Акция протеста прошла и в Нью-Йорке. Десятки человек собрались у консульства Великобритании с требованием освободить основателя скандально известного портала.

# Международная политика # Джулиан Ассанж # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Норвегии на месте схода оползня найдены тела семерых человек
04 января 2021 15:08

В Норвегии на месте схода оползня найдены тела семерых человек

ОПЕК ожидает в 2021 году роста спроса на нефть
04 января 2021 11:57

ОПЕК ожидает в 2021 году роста спроса на нефть

Террористы атаковали три автобуса в Сирии: девять человек погибли
04 января 2021 11:51

Террористы атаковали три автобуса в Сирии: девять человек погибли