Лондонский суд отказал властям США в выдаче Джулиана Ассанжа

Лондонский суд отказал властям США в экстрадиции основателя WikiLeaks. Запрос отклонили из-за опасений за психическое здоровье Джулиана Ассанжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство Соединенных Штатов заявило, что обжалует это решение.

Напомним, американский Минюст выдвинул против Ассанжа 18 уголовных обвинений. Журналисту инкриминируют нарушение закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Всего австралийцу грозит до 175 лет тюрьмы.