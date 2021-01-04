В Норвегии на месте схода оползня найдены тела семерых человек

Новости Норвегии. В Норвегии на месте схода оползня спасатели обнаружили тела семерых погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла в небольшом населенном пункте Аск, расположенном примерно в 30 километрах от Осло. Гигантский оползень снес более десятка зданий. Около 500 человек были эвакуированы из района бедствия, почти 30 – числились пропавшими без вести.