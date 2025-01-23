Более 80% немцев оценивают ситуацию в стране хуже, чем когда-либо – опрос

Так, 82 % граждан уверены, что в своем развитии Германия идет по неверному пути. 73 % респондентов считают, что правительство полностью развалило экономику. 14 % признались, что в ближайшее время могут потерять работу. Еще никогда за 10-летнюю историю опроса настроения в ФРГ не были такими мрачными. На вопрос, какие проблемы придется в первую очередь решать новым властям, около 40 % ответили, что это бедность и социальное неравенство. Более 30 % считают, что необходимо остановить инфляцию, а более четверти – что надо перестать тратить огромные деньги на оборону, так как все это повышает риск военных конфликтов.