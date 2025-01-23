Прямой эфир

FT: Европа может направить воинский контингент в Украину из-за нехватки денег

23 января 2025 10:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В связи с нехваткой средств на поддержание украинских вооруженных сил (ВСУ) страны Европейского союза (ЕС) изучают возможность отправки военнослужащих в Украину с целью создания сил безопасности вдоль 1000-километровой линии фронта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Эта идея будет обсуждаться на неформальном саммите ЕС в феврале, где балтийские страны уже заявили о своей поддержке. По оценке украинских чиновников, для этих целей потребуется от 40 000 до 50 000 иностранных солдат.

FT: Европа может направить воинский контингент в Украину из-за нехватки денег-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

По мнению бывшего чиновника НАТО Камиля Гранда, предлагаемые силы могла бы вести коалиция, состоящая из Великобритании, Франции и Нидерландов.

Кроме того, советники американского президента Дональда Трампа высказываются за создание демилитаризованной зоны, которую будут патрулировать европейские военные, и «замораживание» существующей линии фронта. Однако следует заметить, что Россия отвергла идею заморозки конфликта и вместо этого стремится к прочному миру с надежными гарантиями безопасности.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп выдвинул ультиматум РФ касательно завершения СВО в Украине
23 января 2025 09:56

Трамп выдвинул ультиматум РФ касательно завершения СВО в Украине

Генсек НАТО Рютте назвал траекторию конфликта в Украине неправильной
23 января 2025 09:32

Генсек НАТО Рютте назвал траекторию конфликта в Украине неправильной

Рютте: НАТО должна обеспечить Киеву выгодную позицию на переговорах
23 января 2025 08:53

Рютте: НАТО должна обеспечить Киеву выгодную позицию на переговорах