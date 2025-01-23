FT: Европа может направить воинский контингент в Украину из-за нехватки денег

В связи с нехваткой средств на поддержание украинских вооруженных сил (ВСУ) страны Европейского союза (ЕС) изучают возможность отправки военнослужащих в Украину с целью создания сил безопасности вдоль 1000-километровой линии фронта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Эта идея будет обсуждаться на неформальном саммите ЕС в феврале, где балтийские страны уже заявили о своей поддержке. По оценке украинских чиновников, для этих целей потребуется от 40 000 до 50 000 иностранных солдат.