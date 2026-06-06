Как повысить урожайность без вреда природе – узнали о ходе мелиоративных работ в Гомельской области

Вот еще один земельный вопрос, где требуется деликатный, взвешенный, просчитанный, а кое-где и ювелирный, в общем, в любом случае хозяйский подвод. Речь о мелиорации, иными словами, улучшении сельскохозяйственных качеств земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И в этой работе главный принцип почти как у медиков: не навреди! Именно поэтому мелиорация должна строиться исключительно на научной основе и с учетом современных технологий. Эти принципы заложены и в масштабную государственную программу «АПК будущего» до 2030 года.

Южные регионы традиционно сталкиваются с контрастами климата: одни земли страдают от засухи, другие – от весенних паводков. Мелиорация помогает стабилизировать ситуацию: в Гомельской области осушенные земли дают треть урожая и составляют более 40 % всех сельхозугодий. Масштабное наведение порядка на земле – процесс системный. Стратегические планы определены новой государственной программой «АПК будущего», рассчитанной до 2030 года. Наиболее сложным комплексом работ остается реконструкция мелиоративных систем – прокладка нового дренажа, очистка каналов от ила, модернизация гидротехнических сооружений.

Алексей Булчинский, директор Ветковского предприятия мелиоративных систем:

Насосная станция, силовое оборудование устарело. Насосы тоже меняли – бесполезно, но не справляются с таким объемом площади. Вся площадь составляет 500 гектар. Некоторые площади начали зарастать, и запланировали провести реконструкцию. Проектом заложены новые насосы, более экономичные и с большей производительностью. Оборудование уже закупили – к строительству станции приступят в июле. А пока приводят в порядок землю.

Андрей Филипченко, начальник участка Кормянского предприятия мелиоративных систем:

Участок довольно сложный, переувлажненный, так как является польдерной мелиоративной системой. На данный момент выполняется разработка грунта под устройство канала в новой открытой сети. Работает 4 района, всего 15 единиц техники. К концу года планируем сдать этот участок объемом 150 гектаров.