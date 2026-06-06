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Как повысить урожайность без вреда природе – узнали о ходе мелиоративных работ в Гомельской области

06 июня 2026 17:02
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Вот еще один земельный вопрос, где требуется деликатный, взвешенный, просчитанный, а кое-где и ювелирный, в общем, в любом случае хозяйский подвод. Речь о мелиорации, иными словами, улучшении сельскохозяйственных качеств земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как повысить урожайность без вреда природе – узнали о ходе мелиоративных работ в Гомельской области-2

И в этой работе главный принцип почти как у медиков: не навреди! Именно поэтому мелиорация должна строиться исключительно на научной основе и с учетом современных технологий. Эти принципы заложены и в масштабную государственную программу «АПК будущего» до 2030 года. 

Как повысить урожайность без вреда природе – узнали о ходе мелиоративных работ в Гомельской области-4

Южные регионы традиционно сталкиваются с контрастами климата: одни земли страдают от засухи, другие – от весенних паводков. Мелиорация помогает стабилизировать ситуацию: в Гомельской области осушенные земли дают треть урожая и составляют более 40 % всех сельхозугодий.

Масштабное наведение порядка на земле – процесс системный. Стратегические планы определены новой государственной программой «АПК будущего», рассчитанной до 2030 года. Наиболее сложным комплексом работ остается реконструкция мелиоративных систем – прокладка нового дренажа, очистка каналов от ила, модернизация гидротехнических сооружений.

Как повысить урожайность без вреда природе – узнали о ходе мелиоративных работ в Гомельской области-6

Алексей Булчинский, директор Ветковского предприятия мелиоративных систем:
Насосная станция, силовое оборудование устарело. Насосы тоже меняли – бесполезно, но не справляются с таким объемом площади. Вся площадь составляет 500 гектар. Некоторые площади начали зарастать, и запланировали провести реконструкцию. Проектом заложены новые насосы, более экономичные и с большей производительностью.

Оборудование уже закупили – к строительству станции приступят в июле. А пока приводят в порядок землю.

Как повысить урожайность без вреда природе – узнали о ходе мелиоративных работ в Гомельской области-8

Андрей Филипченко, начальник участка Кормянского предприятия мелиоративных систем:
Участок довольно сложный, переувлажненный, так как является польдерной мелиоративной системой. На данный момент выполняется разработка грунта под устройство канала в новой открытой сети. Работает 4 района, всего 15 единиц техники. К концу года планируем сдать этот участок объемом 150 гектаров.

Как повысить урожайность без вреда природе – узнали о ходе мелиоративных работ в Гомельской области-10

До конца 2026 года в Гомельском регионе благодаря реконструкции планируют ввести в сельхозоборот более 9,5 тысячи гектаров земель. Работа тяжелая и трудоемкая, требует особых навыков. Приходится искать подход к почве в самых сложных условиях – там, где обычная техника не проходит.

Подробнее в видео.

# Сельское хозяйство

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