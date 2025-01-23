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Трамп выдвинул ультиматум РФ касательно завершения СВО в Украине

23 января 2025 09:56
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Американский лидер Дональд Трамп заявил о своем желании не навредить России, но предупредил о том, что могут быть наложены новые санкции и пошлины, если Москва не завершит спецоперацию. Об этом пишет РИА Новости.

Он призвал к быстрому завершению конфликта в Украине, подчеркнув отрицательные последствия продления боевых действий.

Трамп подчеркнул, что решить этот вопрос можно либо простым, либо более трудным путем, отдав свое предпочтение первому варианту.

Трамп выдвинул ультиматум РФ касательно завершения СВО в Украине-1

Фото: pixabay

Ранее он утверждал, что конфликт в Украине не мог бы возникнуть, если бы он был президентом вместо Джо Байдена, и пообещал решить этот вопрос в течение 24 часов, если будет переизбран.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, впрочем, отверг идею однодневного решения, сославшись на сложность конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что решение вопроса требует напряженной дипломатической работы. 

В июне российский президент Владимир Путин предложил мирный вариант урегулирования конфликта, который предусматривает прекращение огня и отказ Киева от членства в НАТО.

# Международная политика # Дональд Трамп

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