Трамп выдвинул ультиматум РФ касательно завершения СВО в Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил о своем желании не навредить России, но предупредил о том, что могут быть наложены новые санкции и пошлины, если Москва не завершит спецоперацию. Об этом пишет РИА Новости.

Он призвал к быстрому завершению конфликта в Украине, подчеркнув отрицательные последствия продления боевых действий.

Трамп подчеркнул, что решить этот вопрос можно либо простым, либо более трудным путем, отдав свое предпочтение первому варианту.