Трамп выдвинул ультиматум РФ касательно завершения СВО в Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил о своем желании не навредить России, но предупредил о том, что могут быть наложены новые санкции и пошлины, если Москва не завершит спецоперацию. Об этом пишет РИА Новости.
Он призвал к быстрому завершению конфликта в Украине, подчеркнув отрицательные последствия продления боевых действий.
Трамп подчеркнул, что решить этот вопрос можно либо простым, либо более трудным путем, отдав свое предпочтение первому варианту.
Ранее он утверждал, что конфликт в Украине не мог бы возникнуть, если бы он был президентом вместо Джо Байдена, и пообещал решить этот вопрос в течение 24 часов, если будет переизбран.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, впрочем, отверг идею однодневного решения, сославшись на сложность конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что решение вопроса требует напряженной дипломатической работы.
В июне российский президент Владимир Путин предложил мирный вариант урегулирования конфликта, который предусматривает прекращение огня и отказ Киева от членства в НАТО.