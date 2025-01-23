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Более 50 тыс. человек эвакуируют. В Калифорнии начальный новый мощный пожар

23 января 2025 10:26
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Власти США заявили о новой волне эвакуации из-за лесного пожара в округе Лос-Анджелес, который охватил более 20 квадратных километров. Об этом пишет ТАСС.

Обязательная эвакуация касается более 50 тысяч жителей окрестностей озера Кастейк.

Более 50 тыс. человек эвакуируют. В Калифорнии начальный новый мощный пожар-1

Фото: pixabay

Огонь начал распространяться 7 января из-за сухой и ветреной погоды. Площадь пожаров превысила 16 000 гектаров, было уничтожено более 12 300 строений. Двадцать пять человек погибли, экономический ущерб превысил 250 млрд долларов.

# Пожар # США

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