Более 50 тыс. человек эвакуируют. В Калифорнии начальный новый мощный пожар

Власти США заявили о новой волне эвакуации из-за лесного пожара в округе Лос-Анджелес, который охватил более 20 квадратных километров. Об этом пишет ТАСС.

Обязательная эвакуация касается более 50 тысяч жителей окрестностей озера Кастейк.