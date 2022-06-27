22 человек нашли мёртвыми в ночном клубе в ЮАР

Новости ЮАР. В ночном клубе в ЮАР нашли тела 22 человек. Все – молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет. Как сообщают местные власти, еще три человека находятся в больнице в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.