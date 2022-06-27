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22 человек нашли мёртвыми в ночном клубе в ЮАР

27 июня 2022 08:30
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Новости ЮАР. В ночном клубе в ЮАР нашли тела 22 человек. Все – молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет. Как сообщают местные власти, еще три человека находятся в больнице в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 человек нашли мёртвыми в ночном клубе в ЮАР-1

Сейчас полиция оцепила клуб и прилегающую территорию. Официальных подробностей произошедшего нет. Однако государственная телекомпания сообщила о гибели людей в результате возможной давки. Обстоятельства произошедшего расследуются. Специалисты в ближайшее время проведут вскрытие тел, чтобы установить причину смерти.

# Несчастный случай # Фотофакт

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