Чичерина об Украине: они продались

Григорий Азаренок, СТВ:

Противник, в данном случае украинская сторона.

Юлия Чичерина, рок-певица и музыкант:

Но они продались. Как Проханов (Александр Андреевич) говорит, что мы – это храм на холме, а не град на холме. Град на холме – это что? Это Вавилон как раз: страсти, блуд, безмерное потребление. Общество потребления – тупиковая ветвь. Это тоже давно всем известно, что это никуда не ведет. Чем больше жрешь, тем больше хочется. Богатство – это не то, что у тебя есть какое-то имущество или горы бабла. Твое богатство прямо пропорционально твоим потребностям. Чем меньше тебе нужно, тем ты богаче. Диоген, понимаешь? Яркий пример. Он увидел, как ребенок пьет воду из ладошек, и выбросил кружки, чашки. Они не нужны были ему.