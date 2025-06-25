Чичерина о шоу-бизнесе: эта старая пиндосовская система потихонечку сыпется

Григорий Азаренок, СТВ:

А вот как сейчас обстоит дела с тем, что называется “массовое слушание”? То есть тебя слушают на фронте, люди в интернете… Вот ротации на радио, телевидении и так далее. Как сейчас вот это вот дело обстоит?

Юлия Чичерина, рок-певица и музыкант:

Сейчас я думаю, что старая система пиндосовская шоу-бизнеса потихонечку сыпется. С появлением искусственного интеллекта, смена парадигмы будет вообще в шоу-бизнесе. Почему я и надеюсь, что сейчас, возможно, начнется благодаря этому возрождение искусства. Пока как бы очень она примитивная, вот эта система шоу-бизнеса. И она, как видишь, погубила искусство, как получилось. Полностью убила его. Артистами становятся не художники и действительно люди искусства, а эти эксгибиционисты просто.