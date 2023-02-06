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В Литве могут обрушиться десятки мостов

06 февраля 2023 06:59
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Новости Литвы. Десятки мостов в Литве могут обрушиться. Местные чиновники заявляют о плачевном состоянии инфраструктуры в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве могут обрушиться десятки мостов-1

По мнению лидера социал-демократической партии прибалтийской республики, дирекция автомобильных дорог не справляется со своими обязанностями. На данный момент угрозу представляют 73 моста. Не соответствует требуемым стандартам и треть дорог в Литве. Причем более половины из них по-прежнему гравийные. По словам политика, об этих проблемах уже давно всем известно. Однако местные власти не спешат их решать. Кроме того, финансирование на ремонт дорог и мостов уменьшается с каждым годом.

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# Международная политика # Фотофакт

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