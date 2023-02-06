Новости Австралии. В Австралии акула напала на 16-летнюю девушку. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. В Австралии акула напала на 16-летнюю девушку. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел на западном побережье страны. Девушка купалась в реке, когда на нее напала хищная рыба. Очевидцы смогли вытащить пострадавшую из воды и даже вызвали спасателей, однако она умерла на месте. Как заявили в полиции, это была акула-бык. Они очень часто заходят в пресные воды, заплывая на большие расстояния вверх по течению рек. В 2022 году в Австралии было зарегистрировано 15 случаев нападения акул на человека. Три из них со смертельным исходом.
Подписывайтесь на нас в Telegram!