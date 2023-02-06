В Австралии акула напала на 16-летнюю девушку

Инцидент произошел на западном побережье страны. Девушка купалась в реке, когда на нее напала хищная рыба. Очевидцы смогли вытащить пострадавшую из воды и даже вызвали спасателей, однако она умерла на месте. Как заявили в полиции, это была акула-бык. Они очень часто заходят в пресные воды, заплывая на большие расстояния вверх по течению рек. В 2022 году в Австралии было зарегистрировано 15 случаев нападения акул на человека. Три из них со смертельным исходом.

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