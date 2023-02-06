Прямой эфир

В Канаде тысячи человек остались без электричества

06 февраля 2023 07:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Канады. На востоке Канады около 30 тысяч человек остались без электричества. Причиной послужила непогода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде тысячи человек остались без электричества-1

Штормовой ветер обрушился на восточные провинции страны, в результате чего были повреждены линии электропередач. Сейчас аварийные бригады оперативно работают над восстановлением подачи электричества. Информация о пострадавших не поступала. Ранее национальное метеобюро предупреждало жителей восточных провинций об экстремальных морозах до минус 35 градусов. А при порывах ветра температура воздуха может опускаться до минус 43.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Природные катаклизмы # Новости Канады # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Литве могут обрушиться десятки мостов
06 февраля 2023 06:59

В Литве могут обрушиться десятки мостов

В Австралии акула напала на 16-летнюю девушку
06 февраля 2023 06:15

В Австралии акула напала на 16-летнюю девушку

США сбили китайский аэростат
06 февраля 2023 06:14

США сбили китайский аэростат