В Канаде тысячи человек остались без электричества

Новости Канады. На востоке Канады около 30 тысяч человек остались без электричества. Причиной послужила непогода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штормовой ветер обрушился на восточные провинции страны, в результате чего были повреждены линии электропередач. Сейчас аварийные бригады оперативно работают над восстановлением подачи электричества. Информация о пострадавших не поступала. Ранее национальное метеобюро предупреждало жителей восточных провинций об экстремальных морозах до минус 35 градусов. А при порывах ветра температура воздуха может опускаться до минус 43.