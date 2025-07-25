Более 60% жителей Германии заявили, что уровень жизни в стране за последние 10 лет упал

Более 60 % жителей Германии заявили, что уровень жизни в стране после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера упал. Лишь скромные 7 % увидели позитивные изменения в экономическом состоянии страны за последние 10 лет, а четверть опрошенных констатировали стагнацию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Значительная часть немцев, а это 57%, уверены, что ухудшение их благосостояния вызвал комплекс факторов – и внутренние проблемы, и международная обстановка. Напомним, Ангела Меркель покинула свой пост в разгар энергетического кризиса, а вскоре после этого начался конфликт в Украине, повлекший за собой санкции и разрыв экономических связей с Россией.