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Более 60% жителей Германии заявили, что уровень жизни в стране за последние 10 лет упал

25 июля 2025 07:13
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Более 60 % жителей Германии заявили, что уровень жизни в стране после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера упал. Лишь скромные 7 % увидели позитивные изменения в экономическом состоянии страны за последние 10 лет, а четверть опрошенных констатировали стагнацию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 60% жителей Германии заявили, что уровень жизни в стране за последние 10 лет упал-2

Значительная часть немцев, а это 57%, уверены, что ухудшение их благосостояния вызвал комплекс факторов – и внутренние проблемы, и международная обстановка. Напомним, Ангела Меркель покинула свой пост в разгар энергетического кризиса, а вскоре после этого начался конфликт в Украине, повлекший за собой санкции и разрыв экономических связей с Россией.

# Опрос # Социологический опрос

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