Литва готова принять дополнительные военные контингенты США и НАТО на своей территории, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным руководства Вооруженных сил, Вильнюс завершил модернизацию инфраструктуры. Так, 45-я бронетанковая бригада уже перебрасывается в Литву и интегрируется в систему обороны страны. Министры обороны прибалтийских стран готовятся к поездке в Штаты, чтобы провести переговоры с главой Минобороны США Питом Хегсетом. На встрече планируется обсудить ситуацию с региональной безопасностью, возможности сотрудничества в оборонной промышленности, а также военную поддержку Украины.