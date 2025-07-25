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Литва готова принять дополнительные военные контингенты США и НАТО на своей территории

25 июля 2025 06:45
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Литва готова принять дополнительные военные контингенты США и НАТО на своей территории, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва готова принять дополнительные военные контингенты США и НАТО на своей территории-2

По данным руководства Вооруженных сил, Вильнюс завершил модернизацию инфраструктуры. Так, 45-я бронетанковая бригада уже перебрасывается в Литву и интегрируется в систему обороны страны. Министры обороны прибалтийских стран готовятся к поездке в Штаты, чтобы провести переговоры с главой Минобороны США Питом Хегсетом. На встрече планируется обсудить ситуацию с региональной безопасностью, возможности сотрудничества в оборонной промышленности, а также военную поддержку Украины.

# Международная политика

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