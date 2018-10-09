Более 60 человек обратились к медикам из-за едкого дыма от горящего склада боеприпасов в Черниговской области

Новости Украины. Более 60 человек в Черниговской области Украины обратились за помощью к медикам из-за плохого самочувствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной недомогания людей стал едкий дым, распространяющийся от горящего склада боеприпасов.

Мощные взрывы прозвучали в 3.30 утра вблизи сел Дружба и Августовка в Ичнянском районе.

В связи с опасностью власти Украины приняли решение расширить зону эвакуации, зону запрета полетов, а также передвижения железнодорожного и автомобильного транспорта до 30 километров. Уже свыше 12 тысяч человек покинули свои дома и переместились в пункты временного пребывания.

По данным генштаба вооруженных сил, там хранятся около 50 тысяч тонн боеприпасов. Этот арсенал является одним из самых крупных в Украине. На месте ЧП работают около 600 специалистов и десятки единиц техники.

Взрывы и эвакуация более 20 тысяч человек: в Черниговской области пожар на военном складе