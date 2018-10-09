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Почти 35 миллионов египтян заплатят штраф за неявку на выборы

09 октября 2018 08:41
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Новости Египта. За неявку на выборы президента штраф заплатят миллионы граждан Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 35 миллионов египтян заплатят штраф за неявку на выборы-1

Национальная избирательная комиссия заканчивает составлять списки не проголосовавших на выборах в марте. Позже их передадут в прокуратуру. С каждого египтянина, не принявшего участие в голосовании по неуважительной причине, а таковых оказалось почти 35 миллионов человек, взыщут около 28 долларов.

# Штрафы # Фотофакт

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