Почти 35 миллионов египтян заплатят штраф за неявку на выборы

Национальная избирательная комиссия заканчивает составлять списки не проголосовавших на выборах в марте. Позже их передадут в прокуратуру. С каждого египтянина, не принявшего участие в голосовании по неуважительной причине, а таковых оказалось почти 35 миллионов человек, взыщут около 28 долларов.