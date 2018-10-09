Режим ЧП введён в штатах Алабама и Флорида из-за приближения урагана «Майкл»

Новости США. Режим ЧП введен в американском штате Алабама в связи с приближением урагана «Майкл», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Режим ЧП введен в американском штате Алабама в связи с приближением урагана «Майкл», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее на такие меры пошел губернатор штата Флорида. Администрация готовится к возможным отключениям электроэнергии и ликвидации других последствий непогоды.
Жителей прибрежных районов призвали готовиться к эвакуации. По данным национального центра, ураган сейчас находится в 400 километрах от южной части Флориды.