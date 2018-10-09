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Режим ЧП введён в штатах Алабама и Флорида из-за приближения урагана «Майкл»

09 октября 2018 08:35
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Новости США. Режим ЧП введен в американском штате Алабама в связи с приближением урагана «Майкл», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Режим ЧП введён в штатах Алабама и Флорида из-за приближения урагана «Майкл»-1

Ранее на такие меры пошел губернатор штата Флорида. Администрация готовится к возможным отключениям электроэнергии и ликвидации других последствий непогоды.

Режим ЧП введён в штатах Алабама и Флорида из-за приближения урагана «Майкл»-4

Жителей прибрежных районов призвали готовиться к эвакуации. По данным национального центра, ураган сейчас находится в 400 километрах от южной части Флориды.

# Ураганы # Фотофакт

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