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Трое пострадавших в ДТП под Санкт-Петербургом обошлись без госпитализации

09 октября 2018 08:18
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Новости России. Посольство нашей страны находится в контакте с властями Ленинградской области в связи с ДТП, которое произошло утром 8 октября под Санкт-Петербургом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трое пострадавших в ДТП под Санкт-Петербургом обошлись без госпитализации-1

Напоминаем: микроавтобус врезался в дорожное ограждение.

Ещё один белорус, пострадавший в ДТП под Санкт-Петербургом, скончался в больнице

Два человека погибли, пять получили ранения. По уточненной информации троим из них госпитализация не потребовалась. Все, кто пережил аварию – мужчины, которые были в России на заработках.

# Авария в России # Фотофакт

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