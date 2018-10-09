Трое пострадавших в ДТП под Санкт-Петербургом обошлись без госпитализации

Новости России. Посольство нашей страны находится в контакте с властями Ленинградской области в связи с ДТП, которое произошло утром 8 октября под Санкт-Петербургом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем: микроавтобус врезался в дорожное ограждение.

Ещё один белорус, пострадавший в ДТП под Санкт-Петербургом, скончался в больнице

Два человека погибли, пять получили ранения. По уточненной информации троим из них госпитализация не потребовалась. Все, кто пережил аварию – мужчины, которые были в России на заработках.