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Взрывы и эвакуация более 20 тысяч человек: в Черниговской области пожар на военном складе

09 октября 2018 08:09
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Новости Украина. Утро 9 октября в Черниговской области Украины началось с взрывов и эвакуации более 10 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрывы и эвакуация более 20 тысяч человек: в Черниговской области пожар на военном складе-1

Мощные взрывы на военном складе прозвучали в половине четвертого утра вблизи сел Дружба и Августовка в Ичнянском районе. Причина возгорания пока неизвестна. Информации о пострадавших тоже нет.

Взрывы и эвакуация более 20 тысяч человек: в Черниговской области пожар на военном складе-4

С территории вокруг складов продолжают эвакуацию людей. В безопасное место планируют отправить около 20 тысяч человек из трех десятков населенных пунктов. На месте ЧП работают около 600 специалистов и десятки единиц техники. Взрывы с охваченной огнем территории раздаются каждые несколько секунд.

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# Взрыв # Фотофакт

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