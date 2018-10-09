Взрывы и эвакуация более 20 тысяч человек: в Черниговской области пожар на военном складе

Новости Украина. Утро 9 октября в Черниговской области Украины началось с взрывов и эвакуации более 10 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украина. Утро 9 октября в Черниговской области Украины началось с взрывов и эвакуации более 10 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мощные взрывы на военном складе прозвучали в половине четвертого утра вблизи сел Дружба и Августовка в Ичнянском районе. Причина возгорания пока неизвестна. Информации о пострадавших тоже нет.
С территории вокруг складов продолжают эвакуацию людей. В безопасное место планируют отправить около 20 тысяч человек из трех десятков населенных пунктов. На месте ЧП работают около 600 специалистов и десятки единиц техники. Взрывы с охваченной огнем территории раздаются каждые несколько секунд.
Склад боеприпасов ВС Украины горит вторые сутки: части снарядов лежат на дорогах, возле домов и во дворах