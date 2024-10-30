10-этажный отель вместе с постояльцами обрушился в Аргентине. Трагедия произошла глубокой ночью, когда люди спали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место незамедлительно направили спасателей. Они разбирают завалы в надежде обнаружить выживших. Из-под груд бетона уже извлекли одно тело и серьезно пострадавшую женщину. Ее доставили в больницу. Известно, что в момент ЧП в здании находились до 9 человек. В поисково-спасательной операции задействованы десятки представителей экстренных служб и спецтехника. Предположительной причиной случившегося стали незаконные строительные работы. Возбуждено уголовное дело, задержаны бригадир и двое рабочих.