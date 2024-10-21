Более 50% граждан Молдовы проголосовали за вступление в Евросоюз

Количество голосующих на референдуме о вступлении Молдовы в ЕС распределилось поровну – 50,00%, но голосов «за» оказалось на 88 человек больше, говорится в сообщении ЦИК после процедуры обработки 97,66% протоколов.

В целом за присоединение к ЕС проголосовали 721 760 избирателей, против – 721 672. Об этом пишет РИА Новости.

Первоначальные результаты показали 58,09% «против» и 41,3% «за». После того, как были подсчитаны бюллетени в Кишиневе и на участках за рубежом, ситуация изменилась: 77,91% «за» (152 837 человек) и 22,09% «против» (43 324 человека).

В то же время граждане выбирали президента: Майя Санду лидирует с 39,79%, Александру Стояногло на втором месте с 27,63%. Оба события были отмечены как состоявшиеся, явка на выборы превысила лимит в 33,3%. Избирательные участки закончили работу в 21:00.