Глава Пентагона приехал с необъявленным визитом в Киев

Министр обороны США Ллойд Остин с незапланированным визитом приехал в Украину, дабы провести встречу с руководством страны и вновь подтвердить обязательства США по военной помощи. Об этом пишет РИА Новости.

По словам представителей Пентагона, США намерены оказать Украине необходимую для ведения боевых действий поддержку.

Россия же считает поставки оружия преградой на пути разрешения конфликта, в котором участвует НАТО и который несет угрозу для России. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что поставка оружия в Украину будет для России законной целью и что Соединенные Штаты и НАТО вовлечены в конфликт не только путем поставок вооружений, но и путем обучения персонала в европейских странах. Также в Кремле считают, что западное оружие мешает переговорам и усугубляет ситуацию.