Прямой эфир

Глава Пентагона приехал с необъявленным визитом в Киев

21 октября 2024 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Министр обороны США Ллойд Остин с незапланированным визитом приехал в Украину, дабы провести встречу с руководством страны и вновь подтвердить обязательства США по военной помощи. Об этом пишет РИА Новости.

По словам представителей Пентагона, США намерены оказать Украине необходимую для ведения боевых действий поддержку. 

Россия же считает поставки оружия преградой на пути разрешения конфликта, в котором участвует НАТО и который несет угрозу для России. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что поставка оружия в Украину будет для России законной целью и что Соединенные Штаты и НАТО вовлечены в конфликт не только путем поставок вооружений, но и путем обучения персонала в европейских странах. Также в Кремле считают, что западное оружие мешает переговорам и усугубляет ситуацию.

# Международная политика # Сергей Лавров # Ллойд Остин

Другие новости рубрики

Все новости
Миллионы жителей Кубы вновь остались без электричества
21 октября 2024 07:26

Миллионы жителей Кубы вновь остались без электричества

Доли голосов «за» и «против» евроинтеграции Молдовы сравнялись
21 октября 2024 06:59

Доли голосов «за» и «против» евроинтеграции Молдовы сравнялись

В Великобритании досрочно отпустят более тысячи заключённых из-за переполненности тюрем
21 октября 2024 06:49

В Великобритании досрочно отпустят более тысячи заключённых из-за переполненности тюрем