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Более 40 человек стали жертвами зимнего шторма в США

19 января 2024 07:46
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Более 40 человек стали жертвами небывалого зимнего шторма, накрывшего США. В зоне непогоды оказалось как минимум девять штатов от западного Тихоокеанского побережья до востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 40 человек стали жертвами зимнего шторма в США-1

Из-за сильного ветра и аномальных снегопадов там повреждено сотни зданий, десятки тысяч домов до сих пор находится без электричества. Нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение. Сотни авиарейсов отменено или задерживаются. Во многих регионах закрылись школы и офисы. По прогнозам синоптиков, холодный фронт в ближайшие дни накроет южные штаты, которые не привыкли к такой погоде.

# Природные катаклизмы # Новости США

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