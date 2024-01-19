Более 40 человек стали жертвами зимнего шторма в США

Более 40 человек стали жертвами небывалого зимнего шторма, накрывшего США. В зоне непогоды оказалось как минимум девять штатов от западного Тихоокеанского побережья до востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сильного ветра и аномальных снегопадов там повреждено сотни зданий, десятки тысяч домов до сих пор находится без электричества. Нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение. Сотни авиарейсов отменено или задерживаются. Во многих регионах закрылись школы и офисы. По прогнозам синоптиков, холодный фронт в ближайшие дни накроет южные штаты, которые не привыкли к такой погоде.