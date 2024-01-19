Байден пытается уговорить Конгресс помочь Украине

Глава США не оставляет попыток уговорить Конгресс на очередную финансовую помощь Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече с лидерами конгресса Джо Байден отметил, что нерешительность конгрессменов ставит под угрозу национальную безопасность Штатов и НАТО. Тем временем спикер Палаты представителей США призывает политиков к решению внутренних вопросов. В частности, миграционного кризиса.

Майк Джонсон, спикер Палаты представителей США:

Мы должны настаивать на том, что граница – главный приоритет. Я думаю, что все понимают срочность этого. И мы будем продолжать настаивать на этом.