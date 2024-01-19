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Мощный взрыв полностью разрушил здание с детским садом в Вашингтоне

19 января 2024 07:17
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В Вашингтоне мощный взрыв полностью разрушил здание, в котором находился детский сад. По счастливому стечению обстоятельств детей успели эвакуировать за несколько минут до того, как от дома остались только руины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный взрыв полностью разрушил здание с детским садом в Вашингтоне-1

Уже известно, что все произошло из-за утечки газа, о которой в службу спасения сообщили накануне. На месте специалисты установили, что устранить утечку невозможно и начали эвакуацию детей из дошкольного учреждения, которое находилось на первом этаже. Через некоторое время и произошел взрыв.

# Взрыв # Новости США

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