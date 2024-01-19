90 тыс. военнослужащих примут участие в крупнейших учениях НАТО в Европе

НАТО на следующей неделе проведет крупнейшие за последние десятилетия учения «Стойкий защитник – 2024» с участием 90 тысяч военнослужащих. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Альянса в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, маневры продлятся до мая. В них будут задействованы подразделения стран НАТО и даже Швеции, которая еще не является членом Североатлантического альянса. На них будет отрабатываться взаимодействие при отражении нападения условного противника на одно из государств, входящих в военный блок.

Кристофер Каволи, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе:

Альянс продемонстрирует свою возможность укрепить обороноспособность стран НАТО посредством трансатлантического перемещения сил из Северной Америки. Это подкрепление произойдет во время смоделированного сценария возникающего конфликта против почти равного противника. «Стойкий защитник – 2024» станет наглядной демонстрацией нашего единства и силы.