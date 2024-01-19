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90 тыс. военнослужащих примут участие в крупнейших учениях НАТО в Европе

19 января 2024 07:42
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НАТО на следующей неделе проведет крупнейшие за последние десятилетия учения «Стойкий защитник – 2024» с участием 90 тысяч военнослужащих. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Альянса в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

90 тыс. военнослужащих примут участие в крупнейших учениях НАТО в Европе-1

По его словам, маневры продлятся до мая. В них будут задействованы подразделения стран НАТО и даже Швеции, которая еще не является членом Североатлантического альянса. На них будет отрабатываться взаимодействие при отражении нападения условного противника на одно из государств, входящих в военный блок.

90 тыс. военнослужащих примут участие в крупнейших учениях НАТО в Европе-4

Кристофер Каволи, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе:
Альянс продемонстрирует свою возможность укрепить обороноспособность стран НАТО посредством трансатлантического перемещения сил из Северной Америки. Это подкрепление произойдет во время смоделированного сценария возникающего конфликта против почти равного противника. «Стойкий защитник – 2024» станет наглядной демонстрацией нашего единства и силы.

90 тыс. военнослужащих примут участие в крупнейших учениях НАТО в Европе-7

Учения пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтии. На море их будут вести более 50 кораблей от авианосцев до эсминцев, не менее 1 100 бронемашин на земле и около сотни истребителей, вертолетов и беспилотников в воздухе. Будет совершено около тысячи вылетов.

# НАТО

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