90 тыс. военнослужащих примут участие в крупнейших учениях НАТО в Европе
НАТО на следующей неделе проведет крупнейшие за последние десятилетия учения «Стойкий защитник – 2024» с участием 90 тысяч военнослужащих. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Альянса в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его словам, маневры продлятся до мая. В них будут задействованы подразделения стран НАТО и даже Швеции, которая еще не является членом Североатлантического альянса. На них будет отрабатываться взаимодействие при отражении нападения условного противника на одно из государств, входящих в военный блок.
Кристофер Каволи, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе:
Альянс продемонстрирует свою возможность укрепить обороноспособность стран НАТО посредством трансатлантического перемещения сил из Северной Америки. Это подкрепление произойдет во время смоделированного сценария возникающего конфликта против почти равного противника. «Стойкий защитник – 2024» станет наглядной демонстрацией нашего единства и силы.
Учения пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтии. На море их будут вести более 50 кораблей от авианосцев до эсминцев, не менее 1 100 бронемашин на земле и около сотни истребителей, вертолетов и беспилотников в воздухе. Будет совершено около тысячи вылетов.