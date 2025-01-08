Российская Федерация победит в конфликте на территории Украины по причине принятия нестандартных решений в ходе боевых действий, пишет РИА Новости со ссылкой на National Interest.

Издание пишет, что страны Запада должны принять факт того, что высока вероятность победы РФ. Это произойдет в силу «большей стратегической глубине», способности находить инновационные варианты решения, адаптивности к ситуации в боях, указано в статье.