Прямой эфир

Россия одержит победу в Украине благодаря нестандартным решениям на поле боя – NI

08 января 2025 09:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Российская Федерация победит в конфликте на территории Украины по причине принятия нестандартных решений в ходе боевых действий, пишет РИА Новости со ссылкой на National Interest.

Россия одержит победу в Украине благодаря нестандартным решениям на поле боя – NI-1

Издание пишет, что страны Запада должны принять факт того, что высока вероятность победы РФ. Это произойдет в силу «большей стратегической глубине», способности находить инновационные варианты решения, адаптивности к ситуации в боях, указано в статье.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Лос-Анджелесе из-за лесного пожара эвакуированы порядка 30 тысяч человек
08 января 2025 08:57

В Лос-Анджелесе из-за лесного пожара эвакуированы порядка 30 тысяч человек

Трамп допускает возможность соглашения по Украине к Пасхе – Sky News
08 января 2025 08:40

Трамп допускает возможность соглашения по Украине к Пасхе – Sky News

Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 126 человек, ещё 188 ранены
08 января 2025 08:15

Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 126 человек, ещё 188 ранены