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Менее половины танков «Челленджер» в британской армии боеспособны

23 февраля 2023 11:58
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Новости Великобритании. Менее половины танков «Челленджер», стоящих на вооружении британской армии, боеспособны. Об этом сообщило одно из крупнейших изданий страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его сведениям, из 227 машин задействовать в бою можно меньше 100. Причем 14 из них будут переданы Украине.  

Менее половины танков «Челленджер» в британской армии боеспособны-1

Как считают военные эксперты, при таком положении дел Британия будет испытывать дефицит тяжелой бронетехники по меньшей мере четыре года. Но это не последняя проблема, с которой столкнулись Вооруженные Силы. В конце прошлой недели министр обороны Королевства заявил об острой нехватке боеприпасов. Все эти факторы ставят боеспособность армии под большой вопрос.  

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# Оружие и боеприпасы # Новости Великобритании # Фотофакт

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