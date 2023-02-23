Менее половины танков «Челленджер» в британской армии боеспособны

Новости Великобритании. Менее половины танков «Челленджер», стоящих на вооружении британской армии, боеспособны. Об этом сообщило одно из крупнейших изданий страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его сведениям, из 227 машин задействовать в бою можно меньше 100. Причем 14 из них будут переданы Украине.

Как считают военные эксперты, при таком положении дел Британия будет испытывать дефицит тяжелой бронетехники по меньшей мере четыре года. Но это не последняя проблема, с которой столкнулись Вооруженные Силы. В конце прошлой недели министр обороны Королевства заявил об острой нехватке боеприпасов. Все эти факторы ставят боеспособность армии под большой вопрос.