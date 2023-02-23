В Балтии разместят «Хаймарсы» США? Вот что предложил Гитанас Науседа

Литва предложила США разместить в странах Балтии реактивные системы залпового огня «Хаймарс». Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Литва предложила США разместить в странах Балтии реактивные системы залпового огня «Хаймарс». Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам литовского лидера, эта тема обсуждалась с Байденом во время его встречи с главами стран «бухарестской девятки», которая прошла в Варшаве. Но этим Вильнюс не ограничился. Там считают, что восточный форпост НАТО остро нуждается еще и в боевых вертолетах, а также системах воздушного наблюдения.
Купить все это вооружение у стран Балтии не хватит денег, вооружение можно разместить там на ротационной основе. Отметим, в конце 2022 года Вашингтон одобрил возможную сделку с Литвой по продаже 8 систем «Хаймарс». Это якобы позволит Литве укрепить свой военный потенциал и сделает возможным сотрудничество с американской армией в будущем.
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