В Балтии разместят «Хаймарсы» США? Вот что предложил Гитанас Науседа

Литва предложила США разместить в странах Балтии реактивные системы залпового огня «Хаймарс». Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам литовского лидера, эта тема обсуждалась с Байденом во время его встречи с главами стран «бухарестской девятки», которая прошла в Варшаве. Но этим Вильнюс не ограничился. Там считают, что восточный форпост НАТО остро нуждается еще и в боевых вертолетах, а также системах воздушного наблюдения.