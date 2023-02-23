Число жертв землетрясений в Турции превысило 43,5 тыс.

Катастрофические землетрясения в Турции унесли жизни 43 556 человек.

Более 164 тыс. зданий в Турции рухнули, повреждены или будут снесены после землетрясений

Такие данные озвучил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, приводит его слова ТАСС. Он отметил, что его родственники тоже стали жертвами разрушительного природного катаклизма и пережить эту трагедию можно только в единстве и солидарности. По его словам, работа не завершится до момента полного восстановления пострадавших городов.