Более 160 жителей числятся пропавшими без вести. В Западной Европе устраняют разрушительные последствия наводнений

В Западной Европе устраняют разрушительные последствия масштабных наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Бельгии число погибших уже превысило 30 человек. Более 160 жителей числятся пропавшими без вести.

В пострадавших регионах продолжаются поисковые работы. Спасатели разбирают завалы и расчищают дороги. 20 июля в стране объявлен день национального траура.

Крайне сложная ситуация сохраняется на западе Германии. В одном из регионов наводнение привело к разливу нефти. Большая вода затопила предприятия. В результате загрязняющие вещества попали в реку.

По последним данным, жертвами катастрофического потопа в стране стали 156 человек. Судьба еще сотен жителей остается неизвестной. Экономический ущерб от наводнений предстоит оценить специалистам. Однако уже очевидно: убытки колоссальные.