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Пострадавшие районы Германии посетила канцлер ФРГ

18 июля 2021 13:45
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Новости Германии. Число жертв экологической катастрофы в ФРГ возросло до 156, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавшие районы Германии посетила канцлер ФРГ-1

Высказываются опасения, что погибших будет больше: свыше 1 000 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести в пучине наводнения. Поисково-спасательные операции не прекращаются. К ним привлечены 850 солдат бундесвера. На устранение последствий стихии потребуются не один год и миллиарды евро. Наводнения теперь смещаются на восток. Тысячи местных жителей вынуждены покинуть свои дома.

Пострадавшие районы Германии посетила канцлер ФРГ-4

Пострадавшие районы Германии 18 июля посетила Канцлер ФРГ. Там вода начинает спадать, а в других частях Европы наводнение продолжается из-за сильных дождей.

# Наводнение # Ангела Меркель # Фотофакт

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