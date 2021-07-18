Пострадавшие районы Германии посетила канцлер ФРГ

Высказываются опасения, что погибших будет больше: свыше 1 000 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести в пучине наводнения. Поисково-спасательные операции не прекращаются. К ним привлечены 850 солдат бундесвера. На устранение последствий стихии потребуются не один год и миллиарды евро. Наводнения теперь смещаются на восток. Тысячи местных жителей вынуждены покинуть свои дома.