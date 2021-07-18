Режим военной катастрофы. Европа страдает из-за крупнейшего за 100 лет наводнения

Тревожные сводки о последствиях разгула стихии приходили со всей Европы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Целые города здесь буквально уходят под воду. Такого не было несколько десятков лет. Наводнением века называют эту разрушительную природную катастрофу. Число погибших уже превысило 180 человек, больше 1 300 значатся пропавшими без вести. Новые данные о гибели людей поступают практически каждый час. Ситуация катастрофическая.

Эти кадры из Германии. Буквально за сутки здесь выпало 100 литров осадков на квадратный метр. Затоплены города, многие населенные пункты, можно сказать, потеряны. Инфраструктура не работает, дома и дороги разрушены. Количество погибших продолжает расти. На данный момент число жертв стихии, только по официальным данным, – 156 человек. Больше 1 000 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Прервано железнодорожное сообщение в большей части страны, а также на участке от Дрездена до Праги. На западе ФРГ объявили режим военной катастрофы. В устранении последствий бедствия участвуют сотни солдат. Очевидцы о наводнении в Германии: «Уровень разрушений, который мы видим сейчас, невероятен»

В Бельгии число погибших из-за наводнения возросло до 23 человек. Столько же числятся пропавшими без вести. Затоплены дороги, разрушены дома, на улицах мусор, десятки искореженных автомобилей и упавших деревьев. В провинции Валлония остановлено железнодорожное сообщение. Значительная часть военных и спасателей занята эвакуацией людей и ликвидацией последствий разгула стихии в южной части королевства.

В Нидерландах последствия обильных дождей парализовали южную часть страны. Затоплены жилые дома и предприятия. Канализационная система перегружена и работает с перебоями, в некоторых населенных пунктах нет электричества. Эвакуированы сотни человек. Более 200 в списке пропавших без вести.