Спортсмены не останутся без поддержки. На Играх в Токио заменят зрителей, и вот как

На нынешней неделе будет дан старт летним Олимпийским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония открытия начнется в пятницу, 23 июля, в 14:00 по минскому времени.
На нынешней неделе будет дан старт летним Олимпийским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония открытия начнется в пятницу, 23 июля, в 14:00 по минскому времени.
Из-за пандемии трибуны на стадионах и аренах Токио будут без зрителей, но спортсмены не останутся без поддержки. На Играх используют звуковую систему, которая основана на интершуме с предыдущих Олимпиад. Любовь болельщиков на расстоянии обязательно ощутит и сборная Беларуси. В Токио выступят 109 белорусских спортсменов в 20 видах спорта. Уже сейчас проходит акция «Разам з камандай».
Самым активным – сувениры из Токио. Стартовала акция НОК в поддержку олимпийской сборной
Также практически одновременно с началом главных стартов четырехлетия в Солигорске сделает остановку культурно-спортивный фестиваль «Вытокі. Крок да Алiмпу». 23 июля на нем можно будет подробно узнать все об олимпийском движении. Самым насыщенным днем праздника будет суббота, 24 июля.