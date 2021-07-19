Спортсмены не останутся без поддержки. На Играх в Токио заменят зрителей, и вот как

На нынешней неделе будет дан старт летним Олимпийским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония открытия начнется в пятницу, 23 июля, в 14:00 по минскому времени.

Из-за пандемии трибуны на стадионах и аренах Токио будут без зрителей, но спортсмены не останутся без поддержки. На Играх используют звуковую систему, которая основана на интершуме с предыдущих Олимпиад. Любовь болельщиков на расстоянии обязательно ощутит и сборная Беларуси. В Токио выступят 109 белорусских спортсменов в 20 видах спорта. Уже сейчас проходит акция «Разам з камандай». Самым активным – сувениры из Токио. Стартовала акция НОК в поддержку олимпийской сборной