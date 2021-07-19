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Спортсмены не останутся без поддержки. На Играх в Токио заменят зрителей, и вот как

19 июля 2021 06:39
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На нынешней неделе будет дан старт летним Олимпийским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония открытия начнется в пятницу, 23 июля, в 14:00 по минскому времени.

Спортсмены не останутся без поддержки. На Играх в Токио заменят зрителей, и вот как-1

Из-за пандемии трибуны на стадионах и аренах Токио будут без зрителей, но спортсмены не останутся без поддержки. На Играх используют звуковую систему, которая основана на интершуме с предыдущих Олимпиад. Любовь болельщиков на расстоянии обязательно ощутит и сборная Беларуси. В Токио выступят 109 белорусских спортсменов в 20 видах спорта. Уже сейчас проходит акция «Разам з камандай».

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Спортсмены не останутся без поддержки. На Играх в Токио заменят зрителей, и вот как-4

Также практически одновременно с началом главных стартов четырехлетия в Солигорске сделает остановку культурно-спортивный фестиваль «Вытокі. Крок да Алiмпу». 23 июля на нем можно будет подробно узнать все об олимпийском движении. Самым насыщенным днем праздника будет суббота, 24 июля.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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