Более 100 человек пострадали из-за утечки аммиака в Таиланде

Мощный взрыв на заводе в Таиланде привел к утечке опасного химиката. ЧП произошло неподалеку от популярного у туристов города Паттайя. В результате инцидента пострадали более 100 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над предприятием поднялось облако ядовитого дыма. Прибывшие на место спасатели выяснили, что оно накрыло территорию в радиусе около 2 километров вокруг завода. Из опасного района были экстренно эвакуированы несколько тысяч человек. Специалисты пообещали устранить последствия утечки аммиака в течение двух дней. Пока местных жителей призвали не покидать свои дома и не открывать окна. Что привело к инциденту, не установлено.