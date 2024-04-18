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Более 100 человек пострадали из-за утечки аммиака в Таиланде

18 апреля 2024 10:39
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Мощный взрыв на заводе в Таиланде привел к утечке опасного химиката. ЧП произошло неподалеку от популярного у туристов города Паттайя. В результате инцидента пострадали более 100 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 человек пострадали из-за утечки аммиака в Таиланде-1

Над предприятием поднялось облако ядовитого дыма. Прибывшие на место спасатели выяснили, что оно накрыло территорию в радиусе около 2 километров вокруг завода. Из опасного района были экстренно эвакуированы несколько тысяч человек. Специалисты пообещали устранить последствия утечки аммиака в течение двух дней. Пока местных жителей призвали не покидать свои дома и не открывать окна. Что привело к инциденту, не установлено.

# ЧП # Новости Таиланда

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