ВВС Германии проводят учения в Латвии

НАТО продолжает усиливать военную активность в странах Балтии, в непосредственной близости от наших границ. В Латвии сейчас проходят совместные учения с ВВС Германии. Бойцы Альянса отрабатывали навыки патрулирования воздушного пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого немецкая сторона задействовала пять новейших истребителей-перехватчиков, которые привезли в страну еще в феврале. И по просьбе Риги они останутся на военной базе как минимум до конца осени.

Виестурс Масулис, командующий ВВС Латвии:

Это очень важно не только с политической, стратегической точки зрения, когда латвийское государство получило такой сильный и ценный потенциал. Но это очень важно и для личного состава базы. Наши немецкие коллеги будут находиться здесь 9 месяцев до конца ноября. И это будет прекрасная возможность для нашего личного состава пройти обучение и перенять опыт, пройдя службу вместе с немецкими летчиками.

Эта латвийская авиабаза, где базируются немецкие ВВС, является третьей, которую НАТО использует для контроля неба над странами Балтии. В Литве боевое дежурство несут истребители бельгийских и французских Вооруженных сил, в Эстонии – дислоцированы самолеты польской армии.