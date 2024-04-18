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ВВС Германии проводят учения в Латвии

18 апреля 2024 08:32
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НАТО продолжает усиливать военную активность в странах Балтии, в непосредственной близости от наших границ. В Латвии сейчас проходят совместные учения с ВВС Германии. Бойцы Альянса отрабатывали навыки патрулирования воздушного пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВВС Германии проводят учения в Латвии-1

Для этого немецкая сторона задействовала пять новейших истребителей-перехватчиков, которые привезли в страну еще в феврале. И по просьбе Риги они останутся на военной базе как минимум до конца осени.

ВВС Германии проводят учения в Латвии-4

Виестурс Масулис, командующий ВВС Латвии:
Это очень важно не только с политической, стратегической точки зрения, когда латвийское государство получило такой сильный и ценный потенциал. Но это очень важно и для личного состава базы. Наши немецкие коллеги будут находиться здесь 9 месяцев до конца ноября. И это будет прекрасная возможность для нашего личного состава пройти обучение и перенять опыт, пройдя службу вместе с немецкими летчиками.

Эта латвийская авиабаза, где базируются немецкие ВВС, является третьей, которую НАТО использует для контроля неба над странами Балтии. В Литве боевое дежурство несут истребители бельгийских и французских Вооруженных сил, в Эстонии – дислоцированы самолеты польской армии.

# НАТО

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