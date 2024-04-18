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В Германии нашли 161 украинского ребенка, якобы вывезенного в Россию

18 апреля 2024 09:36
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В Германии обнаружены более 160 детей, которых, по утверждениям Киева, вывезли в Россию, сообщает глава Национальной полиции Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Омбудсмен России по правам ребенка предложила искать в других странах украинских детей, которых считали вывезенными в Россию. Она подчеркнула, что многие из этих детей на самом деле находятся дома с родителями или в других странах.

Она выразила уверенность, что в конечном итоге правда восторжествует и дезинформация со стороны Киева прекратится. В прошлом году она заявила, что в России нет детей из Украины, оставшихся без законных представителей.

# Международная политика

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