В Германии обнаружены более 160 детей, которых, по утверждениям Киева, вывезли в Россию, сообщает глава Национальной полиции Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Омбудсмен России по правам ребенка предложила искать в других странах украинских детей, которых считали вывезенными в Россию. Она подчеркнула, что многие из этих детей на самом деле находятся дома с родителями или в других странах.

Она выразила уверенность, что в конечном итоге правда восторжествует и дезинформация со стороны Киева прекратится. В прошлом году она заявила, что в России нет детей из Украины, оставшихся без законных представителей.