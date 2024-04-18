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США хотят выделить Украине $61 млрд и поставить много ракет ATACMS

18 апреля 2024 08:21
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В законопроекте, подготовленном Палатой представителей США, предлагается президенту Джо Байдену как можно быстрее осуществить передачу Украине ракет оперативно-тактического назначения ATACMS. Об этом пишет РИА Новости.

Это решение призвано поддержать Украину в борьбе с российской армией и способствовать ее победе. Ожидается, что это произойдет в кратчайшие сроки после того, как соответствующий законопроект будет принят. О решении о передаче Украине ATACMS американские власти объявили еще летом прошлого года.

Также в среду в Палату представителей Конгресса США был внесен на рассмотрение новый законопроект, предлагающий предоставить Украине денежную помощь в размере $61 млрд. Из них около $23 млрд предполагается использовать для восполнения военных запасов США. Голосование по законопроекту назначено на 20 апреля.

# Международная политика

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