США хотят выделить Украине $61 млрд и поставить много ракет ATACMS

В законопроекте, подготовленном Палатой представителей США, предлагается президенту Джо Байдену как можно быстрее осуществить передачу Украине ракет оперативно-тактического назначения ATACMS. Об этом пишет РИА Новости.

Это решение призвано поддержать Украину в борьбе с российской армией и способствовать ее победе. Ожидается, что это произойдет в кратчайшие сроки после того, как соответствующий законопроект будет принят. О решении о передаче Украине ATACMS американские власти объявили еще летом прошлого года.

Также в среду в Палату представителей Конгресса США был внесен на рассмотрение новый законопроект, предлагающий предоставить Украине денежную помощь в размере $61 млрд. Из них около $23 млрд предполагается использовать для восполнения военных запасов США. Голосование по законопроекту назначено на 20 апреля.