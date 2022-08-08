Израиль и Палестина согласились на перемирие в секторе Газа

Режим тишины вступил в силу накануне. Однако армия Израиля остается в состоянии боеготовности, чтобы отреагировать на любое нарушение перемирия. За последние три дня ситуация в секторе Газа снова обострилась. Израиль проводил там операцию «Рассвет». Она была направлена против исламистского движения ХАМАС. В некоторых странах, в том числе в Израиле, оно признано террористическим. В результате боевых действий погибли более 30 человек, среди них 15 детей и две женщины. Еще около 200 пострадали. На фоне эскалации конфликта в регионе Совет безопасности ООН должен 8 августа провести заседание по этому вопросу.