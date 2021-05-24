Новости США. Бойцы Нацгвардии США покинули зону вокруг Капитолия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако забор вокруг здания и КПП пока остались на месте. Как пояснили в Пентагоне, ведомство не получало запроса на продление размещения военнослужащих.

Между тем, Палата представителей американского Конгресса приняла законопроект, согласно которому из бюджета были выделены дополнительно почти два миллиарда долларов на усиление мер безопасности вокруг Капитолия. Большую часть средств планировали направить на оплату расходов Нацгвардии.