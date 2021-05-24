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Бойцы Нацгвардии США покинули зону вокруг Капитолия

24 мая 2021 14:18
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Новости США. Бойцы Нацгвардии США покинули зону вокруг Капитолия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако забор вокруг здания и КПП пока остались на месте. Как пояснили в Пентагоне, ведомство не получало запроса на продление размещения военнослужащих.

Бойцы Нацгвардии США покинули зону вокруг Капитолия-1

Между тем, Палата представителей американского Конгресса приняла законопроект, согласно которому из бюджета были выделены дополнительно почти два миллиарда долларов на усиление мер безопасности вокруг Капитолия. Большую часть средств планировали направить на оплату расходов Нацгвардии.

Бойцы Нацгвардии США покинули зону вокруг Капитолия-4

Ограждение вокруг Капитолия в центре Вашингтона было установлено после того, как 6 января сторонники Дональда Трампа взяли здание штурмом в знак протеста против итогов выборов.

# Массовые беспорядки # Дональд Трамп # Фотофакт

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