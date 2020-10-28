Бои в Нагорном Карабахе продолжаются. Погибли не менее 40 мирных жителей

В Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные бои. Поступают сообщения об очередных обстрелах населенных пунктов. За время конфликта жертвами боестолкновений стали не менее 40 мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разрушены оказались более двух тысяч зданий. Стороны продолжают игнорировать все три документа о перемирии, которые были согласованы за последние несколько недель при посредничестве России и США. Госсекретарь США призвал Алиева и Пашиняна соблюдать режим прекращения огня