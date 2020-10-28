Бои в Нагорном Карабахе продолжаются. Погибли не менее 40 мирных жителей

В Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные бои. Поступают сообщения об очередных обстрелах населенных пунктов. За время конфликта жертвами боестолкновений стали не менее 40 мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные бои. Поступают сообщения об очередных обстрелах населенных пунктов. За время конфликта жертвами боестолкновений стали не менее 40 мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разрушены оказались более двух тысяч зданий. Стороны продолжают игнорировать все три документа о перемирии, которые были согласованы за последние несколько недель при посредничестве России и США.
Госсекретарь США призвал Алиева и Пашиняна соблюдать режим прекращения огня
Накануне госсекретарь США Майк Помпео созванивался с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и призывал их соблюдать прекращение огня, однако реакции не последовало.
ВОЗ отправила в Армению и Азербайджан наборы для оказания экстренной медицинской помощи
Мировое сообщество также продолжает призывать стороны к решению конфликта мирным путем.
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