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Бои в Нагорном Карабахе продолжаются. Погибли не менее 40 мирных жителей

28 октября 2020 18:46
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В Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные бои. Поступают сообщения об очередных обстрелах населенных пунктов. За время конфликта жертвами боестолкновений стали не менее 40 мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бои в Нагорном Карабахе продолжаются. Погибли не менее 40 мирных жителей-1

Разрушены оказались более двух тысяч зданий. Стороны продолжают игнорировать все три документа о перемирии, которые были согласованы за последние несколько недель при посредничестве России и США.

Госсекретарь США призвал Алиева и Пашиняна соблюдать режим прекращения огня

Бои в Нагорном Карабахе продолжаются. Погибли не менее 40 мирных жителей-4

Накануне госсекретарь США Майк Помпео созванивался с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и призывал их соблюдать прекращение огня, однако реакции не последовало.

ВОЗ отправила в Армению и Азербайджан наборы для оказания экстренной медицинской помощи

Бои в Нагорном Карабахе продолжаются. Погибли не менее 40 мирных жителей-7

Мировое сообщество также продолжает призывать стороны к решению конфликта мирным путем.

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# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Майк Помпео # Фотофакт

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