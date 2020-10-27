В Нагорном Карабахе нарушили третье перемирие подряд, под ударом мирные жители

Перемирие не работает: военные ведомства Азербайджана и Армении вновь сообщают об интенсивных обстрелах в зоне нагорнокарабахского конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ночью бои велись в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта. Под ударом снова оказались населенные пункты и мирные жители. Число погибших и пострадавших продолжает расти.

25 октября при посредничестве США Баку и Ереван согласовали третье по счету перемирие в Нагорном Карабахе. Документ вступил в силу утром 26 октября.

Однако это соглашение, как и предыдущие, было нарушено вскоре после начала его действия. Армения и Азербайджан по-прежнему обвиняют друг друга в эскалации конфликта.