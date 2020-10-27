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В Нагорном Карабахе нарушили третье перемирие подряд, под ударом мирные жители

27 октября 2020 14:14
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Перемирие не работает: военные ведомства Азербайджана и Армении вновь сообщают об интенсивных обстрелах в зоне нагорнокарабахского конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Нагорном Карабахе нарушили третье перемирие подряд, под ударом мирные жители-1

Ночью бои велись в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта. Под ударом снова оказались населенные пункты и мирные жители. Число погибших и пострадавших продолжает расти.  

В Нагорном Карабахе нарушили третье перемирие подряд, под ударом мирные жители-4

25 октября при посредничестве США Баку и Ереван согласовали третье по счету перемирие в Нагорном Карабахе. Документ вступил в силу утром 26 октября.  

Однако это соглашение, как и предыдущие, было нарушено вскоре после начала его действия. Армения и Азербайджан по-прежнему обвиняют друг друга в эскалации конфликта.  

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Фотофакт

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