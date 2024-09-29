Богодель: мира в Израиле никогда не будет, потому что это анклав Запада

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Посмотрите, как на сегодня весь арабский мир опять начинает считать Израиль своим непосредственным соперником. Хотя еще недавно саудиты готовы были заключать с ними договоры. А самое главное, что эти саудиты совсем недавно считали Иран своим страшным противником, «Хезболлу» признавали террористической организацией и воевали с хуситами. Сегодня арабский мир перевернулся. И Израиль нарывается на очень большие проблемы. Будет там когда-то мир? Его никогда не будет. По одной простой причине. Израиль – это анклав западного мира, который будет тащить туда свою политику и давить эти страны. Либо не будет Израиля, либо не будет арабского мира.